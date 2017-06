Lex Immers verlaat Club Brugge

Immers had in Brugge nog een contract voor komend seizoen, maar dat wordt in onderling overleg ontbonden. Hij wil om familiale redenen dichter bij huis gaan voetballen.

"Ik heb absoluut geen spijt van mijn avontuur hier. Ik voelde me vanaf het eerste moment thuis in deze warme club", zegt Immers.

"Wegens familiale redenen kies ik er nu voor om dichter bij huis aan de slag te gaan. De komende weken zal ik mijn opties bekijken en een keuze maken."

"Ik wil iedereen bij Club bedanken voor de voorbije maanden en wens hen alle succes toe voor het komende seizoen."