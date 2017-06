Humor op de Bosuil: "Afbreken kunnen we goed"

Ronald Struys (foto) is jarenlang vaste klant geweest op Tribune 1. "Een stuk geschiedenis dat verdwijnt, maar de afbraak was noodzakelijk", vindt de 58-jarige Antwerp-supporter. "De tribune was oud en rotversleten."

"Mijn beste en allerslechtste herinnering was Antwerp-Vitosja in de UEFA-cup. Dat was de enige wedstrijd die ik vroegtijdig verlaten heb. Daardoor heb ik 3 doelpunten en het Mirakel van de Bosuil gemist."

Voor Struys hadden ze de tribune al vroeger mogen afbreken. "In de lagere afdeling kon die er nog net mee door", vindt hij, "maar in de hoogste klasse kan je zo toch niemand ontvangen? Ik denk maar aan meneer Vanden Stock van Anderlecht."

Op vrijdag 28 juli opent Antwerp het nieuwe voetbalseizoen met een thuismatch tegen Anderlecht.