Stuivenberg: "Complimenten gekregen, maar nu moet Genk de volgende stap zetten"

De afloop van het seizoen is teleurstellend geweest. Daar hoeven we niet lullig over te doen. Dat voel ik niet alleen zo aan, maar ook de spelersgroep. We hebben complimenten gekregen voor ons voetbal, maar nu moeten we de volgende stap zetten.

"Ik heb de spelersgroep meteen betrokken in het hele proces. Betrokkenheid draag ik immers hoog in het vaandel. Ik wil dat de spelers over alles mee nadenken: over hoe we spelen, hoe we willen winnen... Dat is goed gelukt. Deze groep heeft heel goed gevoetbald en heeft niet ondergedaan voor de Belgische top."

"Daar hebben we veel complimenten voor gekregen, maar nu moeten we de volgende stap zetten. Dat betekent resultaten halen en bijvoorbeeld PO1 halen. Want je mag aantrekkelijk voetballen, het moet tegelijkertijd wel iets opleveren."

Vorig seizoen zag Genk zich PO1 door de neus geboord en liep het ook op het nippertje een Europees ticket mis. Dat kan tot grote frustraties leiden, maar niet bij Stuivenberg.

"Ik analyseer veel en kan dat een plaats geven. Ons programma is zo druk geweest dat het net-niet-verhaal verklaarbaar is. Daarnaast hebben we wat pech gehad en moeten we het ook onszelf verwijten, bijvoorbeeld dat we thuis tegen KV Oostende van de 10 kansen er maar 1 benut hebben."

"Dat is wel teleurstellend geweest. Daar hoeven we niet lullig over te doen. Dat voel ik niet alleen zo aan, maar ook de spelersgroep. Ik voel aan de groep dat ze ambitie heeft en dat ze weet waar onze kracht ligt en waar we het beter moeten doen met elkaar."