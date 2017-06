Stokoude Bosuil-tribune gaat tegen de vlakte

Na de promotie besliste Antwerp om snel werk te maken van de vernieuwing van de Bosuil. Begin deze maand kreeg de club een bouwvergunning voor een nieuwe tribune op de plaats van Tribune 1. Vandaag werd de oude tribune tegen de vlakte gegooid.

De nieuwe tribune telt evenveel zitjes als de oude. Er is wel plaats voor moderne kleedkamers, polyvalente ruimtes, loges en VIP-ruimtes. Mogelijk wordt een deel van de nieuwe tribune in september al in gebruik genomen.