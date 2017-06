Thomas Buffel gaf in de kranten toe dat het lang heeft getwijfeld over de aanbieding van Club Brugge. De lokroep van zijn geboortestad - Buffel werd opgeleid bij Cercle Brugge - was groot, maar zijn liefde voor Genk bleek uiteindelijk groter.

Buffel tekende een contract voor het seizoen 2017-2018. Dan zal hij 37 jaar zijn en bekijken of hij er nog een jaartje bij kan doen. Dat zou dan zijn 10e seizoen bij Genk zijn. Voorlopig scoorde hij in 347 matchen voor de club 55 keer en gaf hij 71 assists.