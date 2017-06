Antwerp en Porto gaan samenwerken om jeugdspelers beter te maken

Antwerp en FC Porto gaan een samenwerkingsverband aan voor minstens drie jaar. Het is de bedoeling dat beide clubs intensief gaan samenwerken wat de jeugdwerking betreft. Het zal dan vooral over uitwisseling van informatie en begeleiding gaan. Of er ook spelers de overstap van België naar Portugal of omgekeerd zullen maken, is nog niet duidelijk.

De samenwerking werd bezegeld door Jorge Nuno Pinto, de voorzitter van Porto, en Luciano D'Onofrio, de sportief directeur en vicevoorzitter van Antwerp. D'Onofrio was van 1985 tot 1991 de sterke man bij Porto.

Beide clubs zijn ook overeengekomen om enkele onderlinge oefenwedstrijden te organiseren.