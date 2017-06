"Nú al zeggen dat we voor PO I gaan: ik word er zot van"

KVO kende vorig jaar een mooi seizoen. Het haalde de finale van de beker en plaatste zich in de play-offs voor Europees voetbal. "We mogen al heel tevreden zijn over de voorbije twee seizoenen", vindt Yves Vanderhaeghe.

"De media legt ons nu graag veel druk op, misschien omdat we een rijke voorzitter hebben. Maar wij bekijken het gewoon jaar per jaar. We weten dat het moeilijk is om te blijven bevestigen in de top 6, maar dat mag natuurlijk wel de ambitie zijn."

"Anderzijds word ik daar ook wel een beetje zot van om na 2 uur training al te moeten zeggen dat we voor Play-off I gaan. We zullen dat wel proberen, ja. We willen zo hoog mogelijk eindigen. Maar we moeten ook onze voetjes op de grond houden en niet denken dat het allemaal evident is."