Lombaerts na eerste training met KVO: "Gras even goed als bij Zenit"

Yves Vanderhaeghe mocht 24 spelers verwelkomen op zijn eerste bijeenkomst met de groep. Nicolas Lombaerts is de grootste naam bij de aanwinsten en stapte naast Silvio Proto het trainingsveld op.

Ook de Nederlander Richairo Zivkovic was er. Hij verliet Ajax en moet de naar Wolfsburg vertrokken Landry Dimata doen vergeten. Ook de andere nieuwkomers Nicolas Rajsel (Union Sint-Gillis), Ibrahima Bah (Standard), Logan Ndembe (Moeskroen) en doelman Thomas De Bie (Cercle Brugge) maakten hun opwachting op de eerste training.

Antonio Milic is dan weer ziek en verblijft nog in Kroatië. Brecht Capon was op consultatie voor een probleem aan zijn pols. Door recente interlandverplichtingen waren ook Marusic, Tomasevic (beiden Montenegro), Musona (Zimbabwe) en Jali (Zuid-Afrika) nog niet aanwezig op de eerste training. Zij sluiten op vrijdag 30 juni aan.

Sébastien Siani is met Kameroen actief op de Confederations Cup en wordt nog later weer in Oostende verwacht. Voor de rest was iedereen op het appel, inclusief een handvol beloften.