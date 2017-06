Club Brugge ontvangt Athletic Bilbao op de Brugse Metten

De voorbije twee seizoenen kon de galawedstrijd niet plaatsvinden door de Supercup en Europese voorrondes. In 2014 was het Franse Girondins Bordeaux de tegenstander in de Brugse Metten, gratis voor de abonnees. Toen werd er niet gescoord.

Athletic Bilbao eindigde vorig seizoen op de zevende plaats in de Primera Division. De Basken werden in de zestiende finales van de Europa League uitgeschakeld door APOEL Nicosia.

In de groepsfase ontmoetten ze Racing Genk. De Limburgers wonnen thuis met 2-0, in Bilbao trok de thuisploeg met 5-3 aan het langste eind na een spektakelstuk.

Bilbao kroonde zich in het verleden al acht keer tot landskampioen in Spanje, het veroverde verder 24 keer de Copa del Rey. De Baskische club zag onlangs coach Ernesto Valverde vertrekken naar FC Barcelona, hij werd vervangen door José Ángel Ziganda.