De Keersmaecker zaterdag geen kandidaat bij voorzittersverkiezingen?

De 72-jarige Tongerenaar is de voorzitter van de Vlaamse vleugel van de Voetbalbond en behoort net als De Keersmaecker tot de Vlaamse amateurs onder de stemgerechtigden in het Uitvoerend Comité.

Twee jaar geleden weigerde Timmermans nog om zich kandidaat te stellen tegen De Keersmaecker, hoewel hem dat uitdrukkelijk was gevraagd. Nu zou hij het wel doen omdat binnen de Bond iedereen ervan overtuigd is dat De Keermaecker kansloos is tegen Linard.