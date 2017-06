Nieuwe trainer Marquez duikt op in Sint-Truiden voor eerste training

STVV maakte van de eerste training van het seizoen gebruik om de nieuwe trainers voor te stellen. De club moest door het vertrek van Ivan Leko naar Club Brugge op zoek naar een vervanger voor volgend seizoen. Dat wordt dus de Spanjaard Bartolomé Marquez.

Marquez was eerder al eens in België aan de slag. Twee jaar geleden was hij coach van Eupen. Voordien was hij in eigen land coach van onder meer Espanyol. Daar werkte hij bijvoorbeeld samen met Ernesto Valverde, nu trainer van Barcelona.

Marquez neemt zijn vaste assistent Ramon Caldere mee naar Sint-Truiden, maar ook ex-coach Chris O'Loughlin keert terug. De Ier zal ook deel uitmaken van de technische staf.

De nieuwe trainers zagen 17 spelers op de eerste oefensessie. Ze beseffen dat STVV nog versterking nodig heeft. "We zijn vier spelers kwijt en die moeten vervangen worden. Vooral in het midden en langs de zijkanten moeten er nieuwe namen komen. We willen attractief voetbal brengen, zoals dat ook al het geval was met Eupen."

Wie die nieuwe spelers zijn wilden de nieuwe trainers nog niet kwijt.