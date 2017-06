Genk en Lierse zijn het eens over de transfer van Benson

Benson liet zich afgelopen seizoen meermaals opmerken bij Lierse, dat de competitie als nummer 1 afsloot maar door een nieuwe formule toch niet promoveerde.

Voor het grote publiek trad Benson op de voorgrond tijdens Play-Off II. Daarin nam Lierse het onder meer op tegen KV Mechelen, STVV, Union en Standard. Benson ontpopte zich enkele keren tot Man van de Match met zijn dribbels, assists en doelpunten.

Racing Genk raakte danig gecharmeerd door de 20-jarige Benson. Vanochtend meldde Lierse dat er een akkoord is op clubniveau en dat Benson dus naar Genk verhuist. "We wensen Manuel veel succes met deze mooie stap in zijn carrière."