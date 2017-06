KVK-voorzitter Allijns: "Transfers stellen me hoopvol voor komend seizoen"

Anastasiou werd in april al vastgelegd als trainer van KV Kortrijk, maar stond vandaag voor het eerst op het trainingsveld. Zijn eerste training duurde anderhalf uur.

De fans konden ook meteen nieuwkomers Bennard Kumordzi, Christophe Lepoint, Bryan Verboom en Sébastien Bruzzese in actie te zien.

"Ons team staat nog niet helemaal op poten. We zijn nog aan het bouwen, maar we hebben toch al een aantal transfers gedaan die me hoopvol stellen voor volgend seizoen", zei KVK-voorzitter Joseph Allijns uit.

"We hebben bijna een volledig nieuwe technische staf. Die laten hier een nieuwe wind waaien en ik hoop dat ze zorgen voor discipline,teamgeest en een goeie sfeer in de kleedkamer."