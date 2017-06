Geen nieuwe namen op 1e training Standard: "Heb nog spelers nodig"

Bij zijn voorstelling was Sa Pinto al duidelijk. Hij verwacht inzet van zijn spelers. "Ik kan niet zeggen dat ik wil dat mijn team voortdurend aanvallend speel. Of dat ik wil dat we domineren. We moeten realistisch zijn en slim zijn. Ik wil dat mijn ploeg eerst en vooral leert om tijdens een wedstrijd de juiste beslissingen te nemen."

"Mijn team zal weten wat het moet doen wanneer het aan het aanvallen is en wat het moet doen als het verdedigt. Ik wil geen anarchie op het veld. Natuurlijk is er plaats voor onze getalenteerde spelers om hun ding te doen, maar iedereen moet zijn plaats kennen. Ze spelen niet voor zichzelf."

"Het doel dit seizoen is uiteraard Play-off I. Het team en de supporters verdienen dat. Deze club is te groot om POI niet te halen. Maar het zal niet makkelijk zijn. De andere teams hebben ook goeie spelers en ze zijn al weer begonnen met nog betere spelers te kopen. De concurrentie in de Belgische competitie is nu groter dan toen ik speler was."