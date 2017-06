Weiler begint met 10 spelers: "Sels? Hij is een interessante kandidaat"

Een van de sterkhouders van vorig seizoen zal Weiler zeker niet meer zien op training. "Ik ben blij voor Youri Tielemans. Hij verdiende die transfer na zijn sterk seizoen. We kunnen hem niet door een speler vervangen. Ik zal kijken naar de spelers die ik nu heb en het systeem dan eventueel aanpassen."

"Dendoncker? Ik werk heel graag met hem. Natuurlijk wil ik hem graag houden. Of ik hem kan overtuigen? Hij heeft een sterke persoonlijkheid. Hij weet wat ik denk en hij weet wat hij wil. We moeten proberen een akkoord te vinden. Persoonlijk denk ik dat het beter is voor hem om nog een jaar te blijven. Dan kan hij Champions League spelen."

Nog een hardnekkig gerucht is de komst van Matz Sels. "Ik heb dat ook gelezen. Het is de club die beslist. Maar Boeckx is geopereerd en we zijn Ruben kwijt. Roef wil misschien ook opnieuw uitgeleend worden. Dan is het logisch dat je een nieuwe doelman zoekt. Sels is een interessante kandidaat."