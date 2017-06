Verdier ruilt KV Mechelen voor Eupen

De 30-jarige Verdier heeft een contract voor 2 seizoenen ondertekend in Eupen. Hij verlaat KV Mechelen, waar hij sinds 2015 speelde. In Mechelen was Verdier goed voor 19 goals en 8 assists in 72 wedstrijden.

Na het afgelopen seizoen kreeg Verdier, die voor zijn Mechelse tijd in de Franse tweede klasse voor Brest speelde, te horen dat er voor hem geen plaats meer was Achter De Kazerne.