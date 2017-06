AA Gent blijft maar kopen: ook Marcq van Charleroi komt

AA Gent zocht vergeefs naar een vervanger voor zijn Gouden Schoen Sven Kums, maar gooit het nu over een andere boeg. De Kroaat Franko Andrijasevic, die een paar dagen geleden als recordaankoop werd gepresenteerd, én Marcq zouden samen de rol van Kums gaan vervullen.

Verwacht wordt dat de 28-jarige Marcq het vuile werk moet opknappen voor Andrijasevic, die zich als nummer 10 dan volop offensief kan uitleven.

Marcq is al de vierde aanwinst van Hein Vanhaezebrouck na Andrijasevic (Rijeka), spits Mamadou Sylla (Eupen) en flankaanvaller Lior Inbrum (Ashdod). Hij kwam in juni 2013 in Charleroi terecht, waar hij nog tot 2020 onder contract lag.