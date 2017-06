Anderlecht verkoopt Sebastian De Maio aan Bologna

Anderlecht haalde begin juli 2016 de 30-jarige ervaren centrale verdediger weg bij Genoa voor vier jaar. De nieuwe coach René Weiler hoefde hem echter niet en nog geen dikke maand later verkaste hij alweer richting Italië. Manager Herman Van Holsbeeck gaf toe dat De Maio "een slechte transfer" was.

Hij moest voor dit seizoen voor een oplossing zorgen, want het was duidelijk dat Weiler en De Maio ook nu niet zouden samenwerken. En die oplossing is Bologna, de nummer 15 van vorig seizoen in de Serie A.