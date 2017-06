Genk verwent supporters op fandag met match tegen Everton

Op 22 juli organiseert Racing Genk een fandag. Dit jaar koppelt de club daar ook een galamatch aan vast. Het nodigde daarvoor Premier League-club Everton uit.

De match tegen de nummer 7 uit de Premier League begint die dag om 16 uur en is gratis voor alle abonnees. Het is een kans voor de supporters om hun nieuwe spelers al eens te bewonderen. Maar ze kunnen ook bijvoorbeeld Kevin Mirallas nog eens in actie zien.

Of Rode Duivel Romelu Lukaku er nog bij zal zijn, is niet duidelijk. De spits aast al een tijdje op een transfer.