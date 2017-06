Marvelous Nakamba moet Timmy Simons vervangen bij Club Brugge

Timmy Simons krijgt komend seizoen een nieuwe rol bij Club Brugge en dus was het aantrekken van een onmiddellijk inzetbare nummer 6 volgens de club een prioriteit.

Club hoopt die met Marvelous Nakamba nu gevonden te hebben. De 23-jarige Zimbabwaan komt over van Vitesse. Op de clubwesite wordt hij beschreven als "een energieke verdedigende middenvelder met een uitstekende passing en duelkracht".

Nakamba begon zijn Europese carrière in 2012 in Frankrijk bij Nancy. Het afgelopen seizoen speelde hij 36 wedstrijden in de Eredivisie.

De middenvelder moet wel zijn medische en fysieke testen nog ondergaan. Als hij die doorstaat, dan zet hij zijn handtekening onder een contract voor 4 seizoenen.