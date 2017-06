Louwagie over Andrijasevic: "Standard hoeft nu niet te janken"

"Het is wel een moeilijke bevalling geworden", vertelde AA Gent-manager Michel Louwagie over de komst van Franko Andrijasevic. Standard leek de Kroaat binnen te halen, maar viste achter het net.

"Wij hebben er werk van gemaakt om eerst tot een akkoord te komen met HNK Rijeka. Rijeka wou een hoge prijs. Logisch, Franko Andrijasevic is nu eenmaal een steengoede speler. Bovendien was er ook nog Dinamo Zagreb, dat economische rechten had."

"Na al die akkoorden hebben we met de man zelf in kwestie onderhandeld en dan liep het heel vlot. Dat was de enige correcte manier van handelen."

"Standard had eerst een akkoord met de speler, niet met de club. Daar liep het fout bij hen. Ze hoeven nu niet te janken. Zij hebben de zaak verkeerd aangepakt, wij handelden correct."