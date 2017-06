"Iedereen zal moeten bewijzen dat hij voor Club Brugge wil spelen"

Ruud Vormer is zeer te spreken over de aanpak van zijn nieuwe coach. "We moesten meteen vol aan de bak. We hebben anderhalf uur getraind met de bal. Positief", vindt de Nederlander.

"Hij probeert er meteen voetbal in te brengen. Hij zit erboven op. Dat is exact wat wij nodig hebben met ons team. Anders wordt het te makkelijk. We spelen al lang met mekaar. Een frisse wind vind ik een goeie zaak."

Vormer kan niet wachten op de start van het seizoen. "We moeten snel aan de bak. Met de Champions League hebben we een concreet doel voor ogen. Leuk, want anders blijf je maar trainen."

Hét doel voor Club Brugge is oerduidelijk voor Vormer. "We gaan voor de titel. Een overgangsjaar wordt het hopelijk niet. We gaan er gewoon vol voor."