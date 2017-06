AA Gent plukt Andrijasevic voor de neus van Standard weg

AA Gent heeft dus de strijd om Andrijasevic gewonnen. De club zou zo'n vier miljoen euro betalen voor de Kroaat van 25 jaar. Nooit eerder betaalden voorzitter Ivan De Witte en manager Michel Louwagie meer.

Andrijasevic is duurder dan Lovre Kalinic (3 miljoen euro), Yuya Kubo (3,5 miljoen euro) en Mamadou Sylla (3,85 miljoen euro).

Andrijasevic is een jeugdproduct van Hajduk Split, waarbij hij het in 2010 tot de eerste ploeg schopte en een eerste cap bij de nationale ploeg verzamelde. Na passages bij Dinamo Zegreb en Lokomotiva Zagreb kwam hij bij Rijeka terecht.

Ook Standard was al sinds januari geïnteresseerd in de diensten van de Kroaat. Andrijasevic zou zelfs al een voorcontract hebben getekend in Luik, maar de onderhandelingen op clubniveau sleepten aan.