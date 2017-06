Anderlecht koopt Pieter Gerkens over van STVV

Na de transfer van Sven Kums koopt Anderlecht opnieuw Belgisch in. Ook belofte-international Pieter Gerkens komt de landskampioen versterken.

Na zijn jeugdopleiding bij Racing Genk ontbolsterde de 21-jarige middenvelder vorig seizoen bij STVV. In de play-offs was hij goed voor 8 doelpunten en 4 assists. In de competitie had hij 6 goals gemaakt en 1 uitgedeeld.

Gerkens had nog een contract tot juni 2018 lopen op Stayen. Anderlecht zou STVV tussen de 1 en 1,5 miljoen euro betalen voor de transfer. Om 16u stelt paars-wit Gerkens voor.