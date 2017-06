Philippe Clement maakt bij Waasland-Beveren zijn debuut als hoofdcoach. Hij zal daarbij kunnen rekenen op de steun en het advies van Dirk Geeraerd. De oud-coach van de club wordt zijn assistent.

Geeraerd was zelf twee jaar hoofdcoach actief bij Waasland-Beveren. Zijn laatste opdracht was bij Eendracht Aalst, waar hij na een jaar in oktober 2016 afscheid nam.

Hoelang Geeraerd zijn lot verbindt aan Waasland-Beveren, maakte de club niet bekend.