Zulte Waregem verkoopt Meïté aan Monaco

Meïté genoot zijn opleiding in het jeugdcentrum van Auxerre, waarmee hij op zijn 17e debuteerde in de Franse eerste klasse. Daarna volgde een transfer naar Rijsel en één naar Waregem, waar de jeugdinternational helemaal ontbolsterde.

Het afgelopen seizoen ontpopte Meïté zich tot sterkhouder van Essevee. Hij speelde een belangrijke rol in de bekerwinst en de play off 1-deelname van de club. Hij veroverde de meeste ballen (370) en won het meeste duels (295) van iedereen in de Belgische competitie.