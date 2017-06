Sebastien Pocognoli trekt opnieuw het shirt van Standard aan

Sebastien Pocognoli voetbalt komend seizoen weer voor Standard. De verdediger genoot zijn opleiding bij de club, maar trok daarna naar Genk. Tijdens zijn periode bij AZ in Nederland werd hij ook een eerste keer opgeroepen voor de Rode Duivels.

In 2010 keerde hij al een eerste keer terug naar Luik. Maar na twee seizoenen koos hij voor een buitenlands avontuur. Hij speelde een seizoen bij Hannover en trok dan naar West Bromwich Albion.

Daar raakte hij een beetje op een zijspoor. De Belg werd afgelopen seizoen dan ook uitgeleend aan tweedeklasser Brighton & Hove Albion. Daarmee dwong hij wel de promotie af.

"Het is een getalenteerde speler met een heel goede mentaliteit", zegt sportief directeur Olivier Renard. "Na enkele jaren in het buitenland had hij zin om terug te keren naar de club van zijn hart. Hij wil ons helpen onze doelen te bereiken. Zijn kwaliteiten, inzet en zijn goede kennis van het huis, maken van hem een leider die zijn ervaring zeker zal kunnen delen met zijn ploegmaats."