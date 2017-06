Laszlo Bölöni: de coach die zich tussen de fans van Club Brugge zet

In februari 2010 is het huwelijk tussen Standard en Laszlo Bölöni afgelopen. Na het kampioenenseizoen zijn de resultaten een pak minder.

Olivier Dacourt haalde zwaar uit na het vertrek van Bölöni. "Hij heeft me willen vernederen", sprak de voormalige Franse international in Le Soir. "3 of 4 spelers zijn onaantastbaar en de rest bestaat gewoon niet."

"Voor de match tegen Genk moest ik een heel weekend mee op afzondering. Toch moest ik de tribunes gaan zitten. Dat doe je met jongeren, maar niet met een 35-jarige."

"Ik heb grote trainers gekend zoals Fabio Capello en José Mourinho. Of ik speelde of niet, ze hebben altijd respect getoond voor mij. Bölöni is een van de "kleinste coaches", zeker op het menselijke vlak. Hij is nochtans een slimme kerel."