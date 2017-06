Laszlo Bölöni voorgesteld als nieuwe trainer van Antwerp

We doen niet wat we willen, maar wat we kunnen. We zullen allemaal hard werken. Het is een mooi project, maar we mogen geen stappen overslaan.

Laszlo Bölöni heeft komend seizoen de touwtjes in handen bij Antwerp. De 64-jarige Roemeen werkte tussen 2008 en 2010 bij Standard al samen met D'Onofrio. Toen bezorgde hij de Luikse club de titel. Nu keert hij terug naar de Belgische competitie.

"De meeste trainers zeggen altijd hoe blij en vereerd ze zich voelen bij een aanstelling. Bij mij is dat niet anders", zei hij op zijn eerste persconferentie op de Bosuil.

"Mijn ambities? We willen de eerste match winnen en de tweede en de derde. Maar we doen niet wat we willen, maar wat we kunnen. We zullen allemaal hard werken. Daar beginnen we vandaag mee. Het is een mooi project, maar we mogen geen stappen overslaan. We kunnen wel proberen om die stappen zo snel mogelijk te zetten."

"Het wordt niet makkelijk, maar als het dat wel was kon iedereen deze job doen. We hopen dat we de supporters blij kunnen maken."