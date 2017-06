Lokeren haalt Marzo uit Heerenveen terug naar België: "Logische keuze"

"Met uitzondering van mijn korte passage bij Beerschot, waar toen toch wel wat problemen waren, speelde ik eigenlijk nooit in mijn land van herkomst. Ik weet dat Willy Reynders en Lokeren me al een tijdje volgden. Ik had ook een bijzonder goed gevoel bij de technische staf."

"Voor mij is het een logische keuze om mee te stappen in het nieuwe ambitieuze verhaal van deze club. Lokeren wil er alles aan doen om beter te doen dan de twee voorbije seizoenen."

Marzo zal bij Lokeren op de rechterflank Luciano Slagveer terugvinden. De 23-jarige rechtsbuiten werd een maand geleden door Lokeren in Heerenveen weggehaald. "Onze samenwerking verliep voortreffelijk."