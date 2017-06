"Anderlecht wil niet tot een of andere taalgemeenschap behoren"

Het is kiezen tussen de pest en de cholera. We willen niet kiezen.

"Dat ligt echt moeilijk", zegt Anderlecht-woordvoerder David Steegen in De wereld vandaag op Radio 1. "Wij zijn een Brusselse en een Belgische club en moeilijk in een keurslijf te dwingen. Wij willen niet tot een of andere taalgemeenschap behoren. Dat zit niet in ons DNA."

"Iedereen is hier welkom, welke taal hij ook spreekt. In de kleedkamers, van jong tot oud, hoor je trouwens wel meer talen dan alleen maar Nederlands of Frans."

"We hebben de keuze al uitgesteld zo lang we konden. Het is echt niet gemakkelijk. Het is kiezen tussen de pest en de cholera. We willen niet kiezen. Maar we zullen ons uiteindelijk wel plooien naar de wet. We respecteren de overheid. Binnen de club zullen we overleggen om te zien wat de beste oplossing is."