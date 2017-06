De Pauw officieel van Zulte: "Na 2 moeilijke seizoenen wil ik speelminuten maken"

"Dit voelt aan als terugkomen in het vertrouwde nest. Na twee moeilijke seizoenen met weinig speelminuten ben ik enorm gelukkig om voor deze ambitieuze club te kunnen spelen. Toch hou ik goeie herinneringen over aan mijn tijd in Frankrijk. Guingamp is een mooie club met fantastische supporters en ik heb er veel opgestoken", reageerde De Pauw.

"De interesse was er al in januari. Toen al gaf Zulte Waregem - en Francky Dury in het bijzonder - mij het gevoel dat ze mij echt wilden. Ik wil vooral voetballen, speelminuten maken en plezier beleven op het veld. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er hopelijk een superseizoen van te maken met Europees voetbal en de strijd om Play-off I."