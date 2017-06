Club Brugge krijgt 5.000 euro boete na incidenten tegen Anderlecht

Op de 8e speeldag van Play-off I eindigde de topper tussen Club Brugge en Anderlecht op 1-1. In de tweede helft werd de wedstrijd eventjes stilgelegd, nadat supporters van de thuisploeg bommetjes hadden gegooid op het veld en in de buurt van 4e official Wim Smet.

Eind mei vorderde het bondsparket een boete van 4.000 euro en een voorwaardelijke wedstrijd achter gesloten deuren. De Geschillencommissie heeft twee weken later beslist om een boete van 5.000 euro op te leggen.

Anderlecht kreeg ook een sanctie voor een bommetje dat vanuit het bezoekersvak naar een van de tribunes met Club-fans werd gegooid. RSCA kreeg een boete van 500 euro en ook een voorwaardelijke boete van 500 euro werd effectief gemaakt.