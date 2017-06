Boudeweel: "Een trainer is in België een wegwerpproduct geworden"

Dat is eerder een indruk. Julian Nagelsmann, de coach van Hoffenheim, is 29 jaar. Dat is jong. Ricardo Sa Pinto wordt 45, René Weiler 44, Philippe Clement 43. Emilio Ferrera debuteerde in eerste klasse toen hij 32 was, Bob Peeters en Glen De Boeck waren 36, Georges Leekens 35.

Dat is dus van alle tijden. Maar als "jong" gelijk staat aan "weinig ervaring", dan klopt het wel. Dan gaat het over ervaring als coach, want ervaring als speler is zeker niet hetzelfde.

Dat laatste wordt te veel misbruikt. Ivan Leko is een jonge trainer, want hij heeft nog geen twee seizoenen de ervaring van een hoofdcoach. Weiler daarentegen is al jaren hoofdtrainer. Zijn visie is dus al meermaals in de praktijk getoetst en bijgeschaafd.

Philippe Clement is nooit eerder T1 geweest, zelfs niet in de lagere reeksen. Wel bij de beloften. Dat is het verschil met bijvoorbeeld Yannick Ferrera: hij is 36 jaar, maar is al 5 seizoenen hoofdtrainer en is daarin duidelijk gegroeid.