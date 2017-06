Renard: "Sa Pinto brengt zijn grinta en mentaliteit mee"

Wat zal Standard de komende weken nog op de transfermarkt uitrichten? "We hebben al op verschillende dossiers gewerkt. We hebben een lijst met spelers die we aan de coach zullen overhandigen. Wat de uitgaande transfers betreft, is het niet onze bedoeling om opnieuw het seizoen te beginnen met 35 à 40 spelers. De coach zal bepalen met wie hij voortgaat."

"Het is de bedoeling om snel 6, 7 of 8 basisspelers te vinden en rond hen een team te bouwen. We gaan samen met de coach werken om een competitieve groep te hebben en Play-off I te behalen."