Antwerp na eerste training: "Dinsdag komt er duidelijkheid"

Middenvelder Joren Dom: "Dit is een beetje typisch Antwerp. Dit is een club waar niet alles altijd van een leien dakje loopt, maar dit zal ons geen punten kosten in de competitie. Dat zou me toch straf lijken."

"De komende dagen zal alles wel op zijn plaats komen. Ik ben zelf ook benieuwd. Het is vreemd dat we nog geen duidelijkheid hebben over wie de lijnen zal uitzetten. Maar het is vooral belangrijk om fit te zijn voor het begin van de competitie."