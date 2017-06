Anderlecht: "Competitie openen op mythische Bosuil: geweldig"

"We zijn zielsgelukkig dat een traditieclub als Antwerp weer in 1A voetbalt", vertelt Anderlecht-woordvoerder David Steegen aan Sporza. "Antwerp is een topclub met veel geschiedenis en daar houden we van. We kijken er echt naar uit om meteen tegen hen te spelen op de mythische Bosuil: geweldig!"

Anderlecht krijgt een stevige competitiestart voorgeschoteld met een drieluik tegen Antwerp, Oostende en Charleroi. "Alles is meteen een goeie test voor ons. Iedereen plooit zich dubbel tegen Anderlecht en zo hoort het ook."

"We spelen midden september al onze eerste Champions League-wedstrijd en dan is het beter om eerst tegen deftige tegenstanders te spelen. Maar ik benadruk: er zijn geen kleine tegenstanders in de Jupiler Pro League."

"De kalendermanager doet overigens onwaarschijnlijk werk, met al die wensen en beperkingen. Het is een half mirakel dat we zo'n coherente kalender hebben."