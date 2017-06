Antwerp en Anderlecht openen de competitie

18-08 - 20.30u Standard - Zulte Waregem

19-08 - 20.00u Waasland-Beveren - Lokeren

19-08 - 20.30u KV Mechelen - Antwerp

20-08 - 14.30u Anderlecht - STVV

19 of 20-08 - Racing Genk - Charleroi

19 of 20-08 - KV Kortrijk - Club Brugge

19 of 20-08 - Moeskroen - AA Gent

19 of 20-08 - Eupen - KV Oostende