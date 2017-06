Club Brugge neemt afscheid van assistent Van der Heyden

Na het vertrek van T1 Preud'homme (pauze) en T2 Clement (naar Waasland-Beveren) had het bestuur T3 Stephan Van der Heyden in een persoonlijk gesprek laten weten dat ze hem geen zekerheid konden geven over een verlengd verblijf.

Op vakantie in Griekenland kreeg Van der Heyden een telefoontje van Vincent Mannaert. De CEO deelde hem de eindbeslissing van de club mee. Club Brugge had geen plaats meer voor Van der Heyden in de technische staf.

Oud-middenvelder Van der Heyden was sinds 2011 actief bij Club Brugge: eerst als liniecoach en scout, daarna als assistent-coach.