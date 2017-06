STVV krijgt Japanse investeerder: "Japanse toptalenten naar Sint-Truiden halen"

STVV zag donderdag coach Ivan Leko vertrekken naar Club Brugge, maar de club uit Sint-Truiden heeft ook goed nieuws te melden. Het heeft met het Japanse onlinebedrijf DMM.com een nieuwe investeerder gevonden.

"Het is de bedoeling om de sportieve en commerciële groei te bevorderen. Dankzij deze samenwerking kunnen we ons versterken en toegang krijgen tot de Japanse markt. We willen de club op commercieel vlak een bredere uitstraling geven."

STVV hoop niet alleen financieel beter te worden van de nieuwe samenwerking. "Op termijn is het de bedoeling om enkele Japanse toptalenten bij STVV te laten spelen. "