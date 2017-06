"Ivan Leko een vreemde keuze van Club? Neen, een heel goeie keuze"

Ivan is klaar voor de top. Hij kent de druk in Brugge, weet wat er op hem afkomt. Hij zal er met een goeie spelersgroep kunnen werken. Hij zal organisatie, technisch vermogen en zijn fanatisme koppelen aan aanvallend voetbal.

"Dat Ivan het huis kent, is zeker een voordeel. Maar wat vooral belangrijk is, zijn de prestaties die Ivan al heeft neergezet als trainer. Er wordt nu wel gezegd dat hij een onervaren trainer is, maar daar ben ik het niet mee eens."

"Hij was hoofdtrainer bij OHL, was hulptrainer bij PAOK Saloniki en dan T1 bij STVV. Hij heeft al iets neergezet, vooral in Sint-Truiden. Hij heeft er onder meer voor gezorgd dat de Club-huurlingen enorme stappen voorwaarts gezet hebben."

"Wat Ivan gepresteerd heeft is niet min. STVV is een club die altijd tot de laatste seconde moet vechten om erin te blijven en hij loodste ze afgelopen seizoen naar de finale van de play-offs. Daar kun je alleen maar respect voor opbrengen."

"Ivan heeft trouwens ook in Kroatië een grote staat van verdienste. Hij is echt geen nobody. Er zijn de voorbije weken veel namen genoemd van kandidaat-coaches, maar ik vind dat Club een heel goeie keuze gemaakt heeft."

