Weetjes over Leko: goedlachse specialist vrije trappen, die jonger is dan Simons

Leko moet als trainer Club Brugge naar nieuwe prijzen loodsen. Als speler bleef hij in drieënhalf jaar in Brugge steken op een prijs: de Beker van België in 2007. Club versloeg toen Standard met 1-0.

In 2012 won Leko opnieuw de beker, maar dan met Lokeren. In de met 0-1 gewonnen finale tegen KV Kortrijk stond Leko in de basis.

Met Lokeren had Leko ook een tweede beker op zijn palmares kunnen schrijven, maar een maand voor de finale tegen Zulte Waregem besliste hij in te gaan op het voorstel van OH Leuven om trainer te worden. Meteen het einde van zijn spelerscarrière.