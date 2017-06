Ivan Leko is de nieuwe coach van Club Brugge

Ivan Leko is kind aan huis bij Club Brugge, waar hij van 2005 tot 2008 een vaste waarde was op het middenveld. Als trainer begon hij bij OH Leuven, maar dat werd geen onverdeeld succes. Bij STVV liet de Kroaat zien toch over de kwaliteiten van een topcoach te beschikken. Hij verloor met de club de finale van Play-off II.