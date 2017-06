Nog altijd geen nieuwe trainer? "Dan begin je met een zwakkere startpositie"

Arriveer je als trainer later, dan begin je met een minder sterke startpositie. Wat kan je nog afdwingen bij het bestuur? Kan je nog nieuwe regels opleggen of je visie overbrengen?

"Een absoluut nadeel voor de toekomstige trainers", vindt Eric Van Meir. "Als trainer wil je een groep zo vroeg mogelijk kneden en weten met wie je kan werken. Hoe langer het duurt voor je de spelers kent, hoe minder mogelijkheden er nog zijn om in- en uitgaande transfers te doen."

"Groot nadeel? Ik vind het in elk geval vreemd", vult Franky Van der Elst aan. "De rol van de trainer lijkt wel te worden geminimaliseerd. De voorbereiding voor een coach begint meestal voor de eerste training. Maar de richting die je uit wil en de juiste transfers hangen wel samen."

"Het gros van de spelers ligt veel minder wakker van het feit dat er nog geen trainer is", vult Ariël Jacobs aan. "Ze kunnen natuurlijk positieve of negatieve gevoelens hebben bij trainers die genoemd worden, maar voor hun positie binnen het team is het wachten tot er iemand aangesteld is."