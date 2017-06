Boeckx: "Als Svilar mijn plaats krijgt, zal ik hem helpen om topper te worden"

Heeft Frank Boeckx naar de Rode Duivels gekeken? "Ik heb een stukje gezien en de samenvatting. Maar niet de hele match. Ik was bij vrienden en ik voetbal al een heel jaar. Het was ook maar vriendschappelijk."

"Of Courtois in de fout ging bij de tegengoal? Het was een misverstand. Dat kan gebeuren. Hij mag die bal wel spelen, maar hij moest coachen. Hij had kunnen wijzen of roepen en duidelijk maken aan De Bruyne dat hij de bal meteen breed moest spelen. Nu wist die niet wat er in zijn rug gebeurde."

Boeckx hield 13 keer de nul in 24 competitiematchen. Dat is beter dan Courtois, Neuer en Buffon. "Maar we spelen ook niet tegen dezelfde ploegen natuurlijk."