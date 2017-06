Pro League voert vanaf 2018-2019 Financial Fair Play in

De Pro League geeft in het persbericht geen concrete invulling over het Belgische Financial Fair Play-systeem. "Het ingevoerde systeem is grotendeels gestoeld op de principes van het UEFA-systeem", klinkt het.

De Pro League heeft twee aspecten toegevoegd. "We willen investeringen in door Belgische clubs opgeleide jeugdspelers aantrekkelijker maken, om hen op die manier meer speelkansen te kunnen bieden."

"En we willen voldoende ruimte laten aan de clubs om te investeren in nieuwe stadions of in de vernieuwing van de huidige stadions."