KV Oostende plukt jonge aanvaller Bah weg bij Standard

Bah, een Belg met Guinese roots, speelde in het verleden bij verschillende jeugdploegen van de Rode Duivels. Hij maakte afgelopen seizoen deel uit van de A-kern van Standard en viel één keer in in de Jupiler Pro League.

KV Oostende hoopt met Bah het succesverhaal van Landry Dimata over te doen. Die werd vorig seizoen ook bij Standard weggehaald en werd één van de smaakmakers in onze voetbalcompetitie.

Naast Bah ondertekenden ook twee 17-jarigen hun eerste profcontract bij KVO. Verdediger Rocky Bushiri wordt van de beloften overgeheveld naar de A-kern en krijgt een contract voor twee jaar.

Linksachter Logan Ndembe maakt de overgang van Moeskroen, hij zette zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen.