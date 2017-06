Sven Kums is officieel een speler van Anderlecht

Het geflirt tussen Anderlecht en Sven Kums was al een tijdje aan de gang, nu is de transfer ook officieel. De landskampioen plukt Sven Kums weg bij Watford.

Kums keert zo na amper een jaar in het buitenland dus al terug naar België. Hij trok vorig seizoen van AA Gent naar Watford, dat hem meteen weer uitleende aan Udinese. De middenvelder werd geen titularis bij de Italiaanse club en zou volgend seizoen terugkeren naar Engeland.

Maar Kums kiest nu voor Anderlecht, de club waar hij als jeugdspeler actief was. AA Gent, dat ook geïnteresseerd was in een terugkeer van Kums, vangt bot. Details over de transfer ontbreken nog, straks wordt de middenvelder voorgesteld bij de landskampioen.