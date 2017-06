Croonen volgt Houben op als voorzitter van Racing Genk

Genk-voorzitter Herbert Houben zet na acht jaar een stap opzij. De club was dus op zoek naar een opvolger. De Raad van Bestuur benoemde gisteren Peter Croonen en vandaag werd de 47-jarige Genkenaar al voorgesteld aan de pers.

Croonen heeft een sterke band met de club. Hij is de zoon van Louis Croonen, die vroeger al een belangrijke rol vervulde bij Genk. Bovendien voetbalde hij in de jeugd zelf nog bij Winterslag en is hij naar eigen zeggen sinds dag 1 supporter van de fusieclub.

Sinds 2009 zetelde Peter Croonen in de Raad van Bestuur. Hij begint nu aan een ambtstermijn van zes jaar als voorzitter en is ambitieus. "Ik wil de huidige koers aanhouden en de sportieve stabiliteit verhogen. We mikken volgend seizoen op de top 3."

"We zullen onze talentvolle groep dan ook samenhouden en versterken met dat doel. Daarnaast bestaat KRC Genk volgend jaar 30 jaar. Dat is een mijlpaal die uitnodigt om 30 jaar vooruit te kijken en te vernieuwen."