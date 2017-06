Club, Gent en Oostende beginnen eind juli aan Europees avontuur

Club Brugge neemt het op tegen Steaua Boekarest (Roe), Young Boys Bern (Zwi), Nice (Fra), Istanbul Basaksehir (Tur) of AEK Athene (Gri). De loting is op 14 juli. Club Brugge is reekshoofd.

In de laatste voorronde is de vicekampioen geen reekshoofd. Als Club Brugge de groepsfase niet haalt, komt het in de poules van de Europa League terecht.